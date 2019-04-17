Воспитание 21-го века? Омич пожаловался на синяки у ребёнка после посещения детсада

Родители обвинили во всём няню и написали заявление в полицию.

В группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте» появился пост с жалобой на частный детский сад по адресу 3 Разъезд, 36. Родитель сообщает, что отдал двух дочерей в сад, но недавно с младшей стали происходить непонятные вещи. У неё появились страшные истерики, крики до хрипоты и синяками. Оправданиям няни решили не доверять и сделали судмедэкспертизу, после чего написали заявление в полицию.

Мать девочки присоединилась к обсуждению позже и добавила, что в последнее время синяков стало значительно больше.

В итоге, мнения пользователей разошлись: некоторые родители недоумевают, как можно обвинить эту няню, ведь они доверяют ей детей уже не один год; кто-то советует проверить психическое здоровье ребёнка.

Однако, все согласились с тем, что нужно ожидать решения компетентных органов.