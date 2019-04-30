Отдых с угрозой для жизни: В детских лагерях Приангарья было зафиксировано 298 нарушений

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Несоблюдение правил пожарной безопасности является самым частым и самым грубым нарушением.

До лета осталось совсем немного времени. Это значит, что большинство школьников отправятся пополнять запас своих сил в оздоровительные учреждения. Сотрудники МЧС проверили детские лагеря Приангарья. На территории 67 объектов было зафиксировано 298 нарушений.

Отдых с угрозой для детской жизни предлагают Иркутские лагеря. В ходе плановых и внеплановых проверок там были обнаружены распространенные нарушения при использовании эвакуационных путей, неисправные электрические сети и приборы мгновенной пожарной сигнализации. В некоторых лагерях было отмечено недостаточное количество средств пожаротушения.

По информации инспектора по пожарному надзору, за несоблюдение правил пожарной безопасности на массовых объектах уже было привлечено к административной ответственности 32 должностных лица.

Учреждениям, которые прошли проверку, но не соответствуют установленным требованиям, были выписаны соответствующие предписания, обязывающие в кротчайшие сроки устранить нарушения. При их невыполнении допуск к работе детского оздоровительного лагеря выдаваться не будет.

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Автор - Алена Корнеева
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