Дело на миллиард: Максакова ради квартиры может обвинить в убийстве Воронёнкова его бывшую жену

Жажда элитной жилплощади заставила Максакову «подставить» и Украину, и бывших друзей.

После убийства мужа, Мария Максакова полтора года безуспешно пытается разрешить имущественные споры. Действующих лиц в этих перипетиях хватит на объёмный роман. Неудивительно, ведь Максакова вела и продолжает вести тяжбу сразу за несколько квартир в двух столицах.

Меньше месяца назад она сенсационно отказалась от своих прежних показаний, в которых утверждала, что заказчиком устранения Вороненкова является её бывший муж – криминальный авторитет Владимир «Тюря» Тюрин. А ведь ещё осенью 2018 года Генпрокурор Украины Луценко и президент Порошенко объявили, что убийство раскрыто, и за ним стоят российская власть и ФСБ, сыгравшие на ревности Тюрина.

Неизвестно, что чувствовали украинские должностные лица, когда Максакова уверяла, что в преступлении виноват совсем другой человек, а именно – Денис Панаитов. После бегства в столицу Незалежной, Вороненков договорился со своим приятелем Панаитовым о выгодной сделке – обмена московской квартиры в элитном комплексе с видом на Москва-реку на аналогичную киевскую.

Именно в тот день, когда бывший друг Вороненкова и Максаковой стал владельцем апартаментов в Белокаменной, но ещё не переписал жильё в Киеве на беглую семейную пару, произошло убийство в центре столицы Украины. В дальнейшем, Панаитов не спешил выполнять обещанное, а обозлившаяся Максакова в суде и под присягой обвинила его в убийстве мужа.

Более того, по словам оперной дивы, пресловутый квартирный вопрос также «испортил» вторую жену бывшего депутата от КПРФ – Юлию Вороненкову, которая «отжала» у законной вдовы жильё на Тверской улице. Незадолго до своей гибели Денис Николаевич, опасаясь конфискации, переписал всё своё имущество квартиры, дома, офисные помещения и земельные участки на жену №2, которая, в свою очередь, переоформила всё на своих родителей.

В декабре суд отклонил иск Максаковой и признал Юлию законной владелицей состояния, которое, кстати, оценивается в 500 миллионов рублей. Неудивительно, что Максакова ради квартир может также обвинить в убийстве мужа и его бывшую жену.

Именно на это она намекала после того, как киевский суд признал её доводы в отношении Панаитова беспочвенными и наложил арест на квартиру в Киеве. Невероятно, но факт: с ещё одной квартирой Марии тоже произошла накладка – фиктивный муж, на которого она оформила документы, успел её продать земляку из Ингушетии. Кстати, адвокаты Марии уверяли, что сумма в миллиард рублей, фигурирующая в деле Максаковой и её квартир, несколько завышена, но недалека от истины.