В Перми Северное кладбище превратилось в болото

Сегодня, 18:36 \\ Происшествия

Сложно хоронить в таких условиях, но другого выхода пока нет.

В Перми из-за талых вод было затоплено и продолжает тонуть Северное кладбище. Центральная алея Северного кладбища и 119 квартал – в воде, 64 квартал – полностью под водой.

Люди не могут подойти к могилам родственников из-за размытых дорожек и большого уровня воды. Невозможно проводить нормальный похоронный обряд из-за поступающей воды в свежевырытую могильную яму, в связи с этим копатели настаивают на том, чтобы гроб опускался скорее.

Велик риск попадания в грунтовые воды продуктов разложения, впоследствии чего может возникнуть экологическая катастрофа. Из-за этого данная проблема стоит не только перед посетителями кладбища, а перед всеми жителями окружающих земель.

Из могил выходит воздух в виде пузырей создавая не лицеприятное зрелище.

По данным общественников, кладбище не в первый раз превратилось в болото, похожая ситуация была в прошлом году по итогам которой планировалось в 2019 провести капитальный ремонт.

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Автор - Дмитрий Романов
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