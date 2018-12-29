Арест в отместку: в Китае официально взяли под стражу двух граждан Канады

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В канадском министерстве иностранных дел сказали, что осуждают незаконный арест сограждан властями Китая.

 

Китайские власти официально взяли под стражу двух канадских граждан бывшего дипломата Канады Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спейвора. В декабре 2018 года они были задержаны по подозрению в краже государственных секретов Китая. Взятие под стражу произвели через несколько дней после заключения под стражу Мэн Ванчжоу.

Известно, что канадцев подвергали многочисленным допросам и пыткам, к примеру, держали в помещении, где искусственное освещение было включено круглосуточно. Взятым под стражу запрещалось выходить из комнаты. Допросы могли составлять по времени до 8 часов.

На сегодняшний день Майкла Коврига и Майкла Спейвора держат в специальном центре содержания под стражей. Ни одному из арестованных до сих пор не представили официальных обвинений в совершении преступления, сообщило внешнеполитическое ведомство Канады.

Средства массовой информации выдвигают предположения, что взятие под стражу жителей Канады было совершено в качестве платы за недавний арест финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США.

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