Двойной навар: Полигон ТБО в Омске могли поджечь ради экономии на переработке и подорожания ЖКХ – сеть

Сегодня, 20:20 \\ Происшествия

Мусорный полигон в Кировском округе пожарные и местные работники тушили всю ночь, пожар охватил территорию площадь 2 га, едкий дым массово распространялся по округе. Позже стало известно о намеренном поджоге. Соцсети уже выдали ряд версий произошедшего, среди которых преобладает саботаж с целью экономии на переработке.

Минувшей ночью западная часть Омска была встревожена большим пожаром на окраине города. В Кировском округе вечером 15 мая загорелся мусор на местном полигоне ТБО. Всю ночь силами владельцев свалки ООО «Магнит» и пожарных пожар пытались локализовать, с огнём справились лишь под утро. За это время по округе распространился в больших количествах едкий дым, который доставлял горожанам огромные неудобства.

Уже сегодня стало известно, что на территории полигона имел место быть поджог. Несколько человек непосредственно перед началом пожара видели убегающими с места происшествия. Об этом заявили представители ООО «Магнит». Владельцы свалки уже поспешили заявить, что обратятся в правоохранительные органы. Тем не менее, в соцсетях не особо верят предпринимателям. Пользователи считают, что полигон ТБО в Омске могли намеренно поджечь ради экономии на переработке и подорожания ЖКХ.

Под новостью о пожаре сеть выдала целый ряд версий произошедшего, где преобладает вариант с поджогом самими владельцами. Пожар на полигоне с сарказмом омичи называют «инновациями в мусоропереработке». Также комментаторы уверены, что ЧП могут использовать как повод для подорожания услуг за вывоз мусора. Таким образом, бизнесмены могли бы получить «двойной навар» на случившемся. Вместе с тем стоит заметить, что голословно утверждать подобное без наличия весомых доказательств вины кого-либо, в том числе ООО «Магнит», просто нельзя. Остаётся лишь надеяться на объективное и всестороннее разбирательство правоохранительных органов.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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