На газоне не рожать: Сын жительницы Тюмени появился на свет в 10 метрах от перинатального центра

Вчера, 14:45 \\ Происшествия

К счастью, и для матери, и для новорожденного всё закончилось хорошо.

Накануне вечером Полина начала ощущать схватки, поэтому, вызвав подругу, они самостоятельно на машине отправились в роддом. Для женщины это должен быть уже второй ребёнок, и с высоты своего опыта она надеялась, что всё просчитала правильно и успеет к сроку в родильный зал.

Однако, схватки усилились ещё во время пути, к тому же у роженицы стали отходить воды. К зданию перинатального центра они подъехали и припарковались, но о том, чтобы зайти в него и обратиться к акушеркам, не могло идти и речи – ребёнок начал появляться на свет.

Полина расположилась прямо на траве у роддома и, с помощью подруги, разрешилась от бремени. Подоспевшим врачам оставалось лишь перерезать пуповину и запеленать младенца. Сейчас мама и новорожденный находятся в послеродовом отделении и чувствуют себя хорошо.

Любопытно, что своего первенца, Полина рожала в этом же роддоме, который поразил персонал своим богатырским весом – 4650 грамм. Второй сын появился на свет в 10 метрах от перинатального центра, но из-за необычности ситуации также останется в истории учреждения. После этого случая, будет неудивительно, если вокруг роддома появятся предупреждающие таблички: «На газоне не рожать!».

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Автор - Мария Ремарк
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