План-ураган: Глава предприятия «Роскосмоса» сбежал от расследования в Европу и не хочет возвращаться

Очередной громкий скандал, разразившийся вокруг ведомства, может привести к серьезным последствиям для всего его руководства.

Юрий Яскин, глава предприятия «Роскосмоса» - секретного Научного-исследовательского института космического приборостроения - сбежал в Европу и теперь не хочет возвращаться. Наглядно показал это он, прислав из-за границы заявление об увольнении по собственному желанию. После пресса заметила его в Греции.

Отъезд его изначально произошел под предлогом командировки, однако истинные причины оказались куда проще. На возглавляемом им предприятии на полную начала свою работу служба внутреннего аудита «Роскосмоса», что значит серьезные проверки. Научно-исследовательский институт космического приборостроения является одним из ключевых предприятий соответствующего профиля. Неудивительно, что гендиректор ежедневно получал десятки рабочих писем, однако с апреля поступило распоряжение передавать его на другое имя. Ходили слухи, что руководство «Роскосмоса» задумало кадровые перестановки.

Однако, один из источников издания «Ъ» заявил, что план-ураган, разработанный менеджером, является следствием якобы не самого «чистого» прошлого руководителя. Он предполагает, что могут быть скрыты факты хищений и различного рода вывода бюджетных средств. Именно поэтому он предпочел покинуть страну до того, как по этому поводу начнутся разбирательства. Пока официальных обвинений именно в этом не поступило ни от одного ведомства. Невозвращение Яскина в Россию, однако, привело к тому, что к делу подключились сотрудники ФСБ. Разбирательство выходит на новый уровень и гендиректору НИИ КП явно рано еще спокойно выдыхать.