Обратно в 90-е: забастовка водителей в Новосибирске могла привести к поджогу стоянки

Ночью с 13 на 14 мая на стоянке в посёлке Элитный сгорели 2 маршрутных такси. Об этом первым сообщил сторож парковки.

Вчера, 13 мая, водители маршрута №10 организовали забастовку против перевозчиков-нелегалов, в связи с чем большинство жителей опоздали на работу. Именно этим водителям принадлежали автомобили, сгоревшие на автомобильной стоянке. Вот тебе и 21 век, вот тебе и решение вопроса без применения силы, - отметил в социальных сетях Михаил Большов, предприниматель сферы пассажирских перевозок и общественник. Вероятно, Большов подразумевал возможность вернуться обратно в лихие 90-е, ведь данный метод решения проблем современным вряд ли можно назвать.

Среди горожан бытует мнение, что забастовка водителей в Новосибирске могла привести к поджогу стоянки. В свою очередь, согласно слов Михаила Большова, акция протеста шоферов произошла из-за появления на маршруте №10 шести автомобилей, предлагавших быструю поездку от Акатуйского до площади Маркса.

На месте происшествия будет проводить исследование прокуратура Новосибирска, также будет проведена независимая экспертиза.