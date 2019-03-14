Обратно в 90-е: забастовка водителей в Новосибирске могла привести к поджогу стоянки

Сегодня, 14:30 \\ Происшествия

Ночью с 13 на 14 мая на стоянке в посёлке Элитный сгорели 2 маршрутных такси. Об этом первым сообщил сторож парковки.

Вчера, 13 мая, водители маршрута №10 организовали забастовку против перевозчиков-нелегалов, в связи с чем большинство жителей опоздали на работу. Именно этим водителям принадлежали автомобили, сгоревшие на автомобильной стоянке. Вот тебе и 21 век, вот тебе и решение вопроса без применения силы, - отметил в социальных сетях Михаил Большов, предприниматель сферы пассажирских перевозок и общественник. Вероятно, Большов подразумевал возможность вернуться обратно в лихие 90-е, ведь данный метод решения проблем современным вряд ли можно назвать.

Среди горожан бытует мнение, что забастовка водителей в Новосибирске могла привести к поджогу стоянки. В свою очередь, согласно слов Михаила Большова, акция протеста шоферов произошла из-за появления на маршруте №10 шести автомобилей, предлагавших быструю поездку от Акатуйского до площади Маркса.

На месте происшествия будет проводить исследование прокуратура Новосибирска, также будет проведена независимая экспертиза.

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Автор - Ярослав Петров
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