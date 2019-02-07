Авантюра в кузбасской больнице: главврач пять лет незаконно повышала себе зарплату

Прокуратура привлекла к ответственности бывшего главного врача ГБУЗ "Калтанская городская больница", которую заподозрили в махинациях.

Бывшая главврач калтанской больницы фиктивно трудоустроила себя на должность врача-педиатра, для того, чтобы повысить уровень своей заработной платы. Как сообщают следственные органы, правонарушительница устроила себя на четверть ставки детским врачом. С 2011 года по июнь 2016 года злоумышленница выписывала себе незаслуженную дополнительную заработную плату с доплатой 75% за переработку. Естественно, обязанности врача педиатра она ни разу не выполняла и не собиралась. В октябре 2018 года суд вынес решение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы) и приговорил подсудимую к полутора годам условного срока, испытательный срок составил два года. Бывшая главврач намеревалась обжаловать договор, но попытка успехом не увенчалась, суд изменений в приговор не внес. В мае фигурантке предписали внести полную компенсацию за причиненный ущерб, общая сумма которого составила 300 тысяч рублей.