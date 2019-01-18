Совсем обнаглела: Глава ростовского суда «похвасталась» доходом в 6,3 млн рублей

Только за последний год Елена Золотарева официально положила в свой карман на 2 млн рублей больше.

Если верить декларации Елены Анатольевны, председателя Ростовского областного суда, ее доходы в 2018 году составили 6,3 млн рублей, что почти на 2 млн больше, чем в предыдущем. Откуда пришли эти добавочные миллионы доподлинно неизвестно.

Можно предположить, что Золотарева продала находившийся в собственности автомобиль BMW XI (машина пропала из ее декларации), стоимость которого, при покупке «из салона» как раз составляет 2 миллиона. В таком случае, как судья умудрилась продать б/у-шную машину по первоначальной стоимости не стоит даже задумываться. Или все таки стоит?

Известно, что годовой доход коллег Елены Анатольевны не превышает 2-3 млн рублей, тогда как руководитель, похоже, совсем «обнаглела» и «похвасталась» честно нажитым добром на всю страну.

Возможно, судья просто потеряла сноровку или, и того хуже, перестала бояться правосудия, представителем которого является сама.

Напомним, общественники не раз жаловались на ее специфическую манеру ведения дел, однако пока, у властей, как говориться, не доходили руки. Спасибо, Елена Анатольевна подкинула лишний повод обратить внимание на свою работу сама.