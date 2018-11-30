В Троице-Лыкове живодеры закопали и подожгли коробку с котами

Сегодня, 11:00 \\ Происшествия

Спасти удалось только одного котенка, к сожалению. Сейчас волонтеры активно ищут ему новый дом.

В Троице-Лыкове (северо-запад Москвы) был зарегистрирован вопиющий случай жестокого обращения с животными. Небезразличные люди нашли картонную коробку, в которой находились 2 котов, один из которых погиб. Полная картина произошедшего по-настоящему ужаснула очевидцев.

Одного котика живодеры посадили в коробку и закопали в землю. На поверхности оставили только голову, а затем ее подожгли. Второе животное палачи замуровали в картонном боксе, и тоже пытались поджечь - к счастью, не успели. Кота удалось спасти. Волонтеры стараются помочь животному и найти ему новый безопасный дом.

Напомним, что в 2017 году Владимир Путин подписал указ запрещающий считать животных «вещью». В законе предусмотрен трехлетний срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений или штраф в размере 80 тысяч рублей.

Похоже, что тюремный срок не пугает живодеров. На фоне всеобщей интернет-любви к котикам палачи продолжают свои садистские бесчинства.

По данным МВД, за 2018 год количество случаев связанных с умышленным причинением вреда животным выросло в разы. Психологи уверяют, склонность к жестокому обращению с животными — это признак серьезных отклонений в психике.

Возможно, представителям власти следует задуматься над созданием специального органа, который будет заниматься не только наказанием виновных, но и заставлять их проходить принудительное психиатрическое обследование, пока садисты не успели переключиться с животных на людей.

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Автор - Екатерина Золотарёва
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