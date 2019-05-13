Самолет «Аэрофлота» изменил направление на 23 минуте полета

Сегодня, 08:28 \\ Происшествия

Воздушный транспорт Sukhoi Superjet 100, летевший из московского аэропорта в Самару, вернулся в столицу.

 

SSJ-100 вылетел из Москвы в 1:59 по московскому времени. Находясь над населенным пункто Ново-Петрово во Владимирской области, воздушный транспорт неожиданно для пассажиров повернул в обратном направлении и полетел в аэропорт столицы. На табло аэропорта Курумоч в Самаре было показано, что рейс «Аэрофлота» из Шереметьево SU1206 должен совершить посадку в 4:30 по местному времени (3:30 мск), тем не менее, запланированное время прилета передвинули на полтора часа и поменяли на 6:00 (5.00 мск).

Ранее стало известно о подобном случае, произошедшем с самолетом "Аэрофлота", к сожалению, ситуация не обошлась без пострадавших и погибших. 5 мая самолет «Аэрофлота», следовавший из Шереметьево в Мурманск, безотлагательно возвратился в аэропорт Москвы после 28 минут нахождения в воздухе. Первая попытка совершить посадку оказалась неудачной. Приземлиться стало возможно только со второй попытки, этому послужили неблагоприятные погодные условия. Во время приземления воспламенились двигатели. Посадка Sukhoi Superjet-100 оказалась далеко не мягкой, пострадал 41 пассажир. Всего на борту находились 78 человек, 33 из них выжили.

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