Ничего святого: В Приморье чёрный металлоломщик ограбил кафедральный собор

Сегодня, 13:00 \\ Происшествия

Житель Владивостока украл 600 кг медной проволоки. За это он может лишиться свободы на 10 лет, информирует пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

 

34-летний мужчина в темное время суток проник на территорию строящегося кафедрального собора в центре Светланской улицы и вынес две катушки меди по 300 кг. Рабочие стройки быстро обнаружили кражу и заявили в полицию. Злоумышленника нашли мгновенно. Он признался в содеянном и рассказал, что для вывоза краденного воспользовался арендованным автомобилем, одну из катушек успел сдать на металлолом, а деньги потратил. Вторую катушку изъяли и возвратили собственникам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере", злоумышленник будет ждать приговора, находясь в СИЗО. Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет.

Известно, что задержанный ранее уже был судим.

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