Незалежная угрожает?: В Петербурге поступили угрозы о минировании ТЦ с украинской почты

Более пяти тысяч человек было эвакуировано из торговых объектов.

В пятницу 10 мая правоохранительные органы сообщили, что в Санкт-Петербурге поступили угрозы о минировании пяти ТЦ: ДЛТ,»Питер Радуга», «Континент», «Лето» и «Лента». Сообщения поступили, якобы, с украинской электронной почты приблизительно в 16:00.

«Представьте, какие могут быть последствия. В лучшем случае вы будете уволены, а в худшем — можете прощаться с жизнью», - сказано в письме.

Угрожает Незалежная на самом деле или это очередная утка выясняло более 40 стражей правопорядка. Из трех торговых комплексов эвакуировать посетителей во время обысков не пришлось. А вот в остальных двух, «Питер Радуга» и ДЛТ шопинг пришлось остановить. На улицу вывели всех покупателей и обслуживающий персонал, находящихся внутри.

Однако, ни каких подозрительных объектов найдено не было. По факту лже-угроз будет проведена тщательная проверка.