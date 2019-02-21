Яжмать в деле: В Тамбове женщина с грудничком с криками набросилась на парня

По словам «пострадавшего», на нём просто выместили злость.

В группе «Подслушано в Тамбове» в социальной сети местный житель пожаловался на неизвестную женщину, с которой у него приключился конфликт. Автор поста сообщает, что находился на остановке городского транспорта, когда «неадекватная» женщина с криками напала на него.

Фото и видео конфликта показывают, что женщина пыталась ударить его кулаками, ногами и просто отправляла парня по известному адресу, но очевидцы якобы могут подтвердить, что причины для агрессии на самом деле не было. В конце дама спокойным шагом отправилась в прибывший на остановку автобус.

Больше всего возмущение у пользователей вызывает наличие грудничка на руках у нападавшей, которого она пару раз чуть не уронила на землю в порыве гнева. Из-за этого некоторые стали язвить, что яжмать снова в деле и нападает на невинных людей. Информации о том, в каком состоянии находилась неизвестная, и не состоит ли семья на учёте у службы по делам детей, нет.

Однако видео, разлетевшееся по Интернету, собрало и противоположные точки зрения. Многие уверены, что отрывок конфликта, показанный автором, был обрезан. На самом деле это парень был провокатором и, возможно, вёл себя некорректно по отношению к матери с ребёнком. На фото в социальных сетях он не появляется с сигаретой, однако многие предположили, что именно вредная привычка стала катализатором конфликта.