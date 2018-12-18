Отличать съедобные грибы от несъедобных очень важно, иначе бездумное поедание бесплатного продукта заканчивается крайне плачевно.

В Ростове люди отравились дикими грибами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Как сообщают сотрудники ведомства, случай произошел еще в апреле. Двое жителей решили отдохнуть на природе, заодно насобирав лукошко грибов. Предположительно, выбор пострадавших пал на так называемых сморчков, относящихся к условно съедобным грибам, но широко распространенных в смешанных лесах России.

Однако, что-то пошло не так и вместо приятного ужина, пострадавшим пришлось обращаться за медицинской помощью. Медиками был поставлен диагноз острое пищевое отравление. Возможно, была нарушена технология приготовления сморчков: этот вид требует длительной термической обработки. А может начинающие грибники перепутали сморчки со сторчками. Внешний вид практически одинаков, но последние являются весьма ядовитым экземпляром.

К печальным последствиям, отравлению или даже смерти, обычно приводит неумение неопытных грибников отличать съедобные от ядовитых. Поэтому всегда необходимо заручаться сопровождением человека, умеющего выбирать разрешенные и неопасные грибы.