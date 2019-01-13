На газовом объекте Чечни прогремел мощнейший взрыв

Пожар произошел на автозаправке окраины села Ножай-Юрт Чеченской Республики. Одна из нескольких цистерн с газом взорвалась, зацепив за собой ещё одну, распространившись на 40 квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные, проводя работы по охлаждению резервуара. Первую цистерну спасти не удалось, она была полностью сгоревшей. Вторая остаётся выгорать.

МЧС сообщает, что пострадавших и погибших нет. Отдалённость жилых площадей спасла от потерь. Ближайшие дома находятся в радиусе 500 метров от объекта.

Известно, что пожару присвоен второй номер сложности, повышенный.

Напомним, что автозаправочные станции являются местом повышенной пожарной опасности. Поэтому при нахождении на АЗС необходимо проявлять внимательность и осторожность.

Так недавно произошло возгорание и на одной из заправок в Тюмени. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Причиной послужило короткое замыкание проводки.