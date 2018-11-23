Норвежская туристка скончалась от укуса бездомного щенка на Филиппинах

Туристка умерла от заболевания, которое не встречалось в материковой Норвегии на протяжении 200 лет.

Находясь в отпуске на Филиппинах, 24-летняя Биргита Каллестад приютила в своем гостиничном номере бездомного щенка. Девушка нашла его у дороги, катаясь на мопеде с группой туристов, сообщает The Mirror. Позднее она и дети других туристов играли с животным, не придавая особого значения укусам и царапинам. Поврежденные места девушка обрабатывала антисептиком.

После возвращения домой у Каллестад появилось недомогание. Биргита не сразу обратилась за помощью к профессиональным врачам, она работала медсестрой, укус не показался ей значительным. По предварительным данным, норвежская туристка заразилась бешенством от щенка. По истечению двух месяцев девушка скончалась от заражения.

По информации СМИ, смертей от заражения бешенством не встречалось в материковой Норвегии с 1815 года.

Во избежание новых смертей, врачи связались с 77 людьми, которые контактировали с девушкой, сообщает Mail Online. По предварительным данным, пострадавших помимо девушки нет. Родители Каллестад начали борьбу за введение вакцинации против бешенства во время поездок на Филлипины.