Видели смерть в лицо: Минтранс попросит Путина о награждении бортпроводников сгоревшего SSJ-100

Сегодня, 18:26 \\ Происшествия

Сотрудники «Аэрофлота» проявили мужество, которое не должно пройти незамеченным.

Минтранс попросит Путина о награждении бортпроводников сгоревшего SSJ-100. О таких планах рассказал глава ведомства Евгений Дитрих. В ближайшее время он собирается направить соответствующую просьбу в администрацию президента. В документе будет сказано о награждении орденом Мужества трех бортпроводников: Татьяны Касаткиной, Ксении Фогель и Максима Моисеева. Последний, парень 21 года, погиб, пытаясь спасти пассажиров из пылающего самолета SSJ-100. Парень пытался открыть дверь в «хвосте» лайнера, однако не смог этого сделать. Моисеев не покинул салон SSJ-100, до последней минуты оказывая помощь пострадавшим.

Бортпроводники «Аэрофлота» видели смерть в лицо, так как до последнего пребывали в салоне и делали все, что было в их силах. Минтранс отметил мужество и самоотверженность. Теперь ожидается, что это отметит и Владимир Путин. Пока что в администрацию документов на этот счет не поступало, прокомментировал Дмитрий Песков.

Трагедия произошла 5 мая. Sukhoi Superjet 100 направлялся из Москвы в Мурманск. Из 78 человек на борту погиб 41. Причины авиакатастрофы официально еще не объявлены, однако самой правдивой версией на данный момент является попадание самолета в неблагоприятные погодные условия. Пилоты пытались избежать попадания в грозовую зону, однако скачок напряжения в генераторе все же произошел. Также, среди версий аварии рассматривались и неправильные действия пилотов.

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Автор - София Волкова
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