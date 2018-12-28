Из князи в грязи: В Саратове женщину уличили в махинации с пенсией по инвалидности

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Злоумышленнице грозит два года лишения свободы а содеянное преступление.

В последнее время в России участились случаи судебных тяжб с участием пенсионеров и Пенсионного Фонда. Кому-то кажется, что пенсию неправильно начислили, кому-то стаж не учли или отказали в праве получать ежемесячные выплаты. Но бывают и обратные случаи, когда ПФ судится с людьми, которые обманным путем получали пенсии.

На днях в Саратове 44-летнюю женщину уличили в махинации с пенсией по инвалидности. Было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 Уголовного Кодекса «Мошенничество».

По информации правоохранительных органов, пенсионерка в ноябре 2014 года купила справку, подтверждающую ее принадлежность к инвалидам второй группы. Затем она обратилась в Фонд с заявлением о начислении ежемесячных выплат. Заявка была одобрена и до июня 2018 года женщина получала страховую пенсию. Сотрудники полиции предполагают, что лжеинвалид обманным путем нанесла государственному учреждению ущерб на сумму более чем 300 000 рублей.

За такой переход из князи в грязи женщина должна будет заплатить штраф в размере 120 000 рублей или же отправиться в места не столь отдаленные.

Ложная инвалидность далеко не редкость в современном мире. Мошенники с легкостью получают огромные деньги, в то время, как действительно больные или недееспособные люди не могут добиться соответствующих выплат.

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Автор - Алена Корнеева
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