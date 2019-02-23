В Чернобыле женщина покусала сотрудника полиции

Сегодня, 07:24 \\ Происшествия

На сайте ведомства полиции Киевской области появилась информация о том, что двое напали на сотрудника полиции в Чернобыле. Одной из нападавших была женщина. Она покусала правоохранителя.

 Сообщается, что в Чернобыльской зоне сотрудники полиции остановили транспортное средство на контрольно-пропускном пункте. Причиной тому послужили нарушения ПДД. За рулем автомобиля находился мужчина под воздействие опьянения. В качестве пассажира его сопровождала женщина.

Сотрудник полиции потребовал предъявить документы, но в ответ получил агрессию. Водитель стал хватать правоохранителя за форменную одежду. Женщина решила поддержать своего товарища и набросилась на сотрудника при исполнении. Она прокусила ему фалангу, а также нанесла баллонным ключом удар по голове.

Правонарушители, которые нанесли телесные повреждения сотруднику полиции в Чернобыле, были задержаны. В отношении них будет возбуждено дело уголовного характера.

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Автор - Мария Титова
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