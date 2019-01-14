Очередной взрыв газа в Казахстане унес жизни трех человек, их тела извлекли из-под обломков

После взрыва на втором этаже в одном из жилых домов Казахстана под завалами обломков были найдены девять человек. Достать их удалось в результате проведения длительных спасательных операций. На данный момент времени погибли трое человек, остальные в срочном порядке были доставлены в больницу.

Известно, что инцидент произошел в городе Тараз. Были обрушены перекрытия, часть дома обвалилась. Около 150 человек были эвакуированы жильцов обрушившегося дома разместили в близлежащей школе.

Стоит отметить тот факт, что уже сейчас пользователи Сети делятся своими впечатлениями от произошедшего. Так, местные жители думали, что произошло землетрясение, некоторые просто услышали непонятный хлопок, а затем какое-то дребезжание. Но кто-то из комментаторов заметил, что после взрыва в соседнем доме выбило стекла. О ЧП незамедлительно сообщили президенту Казахстана, в результате чего спецкомиссия уже вылетела на место происшествия.

Напомним, что нечто похожее произошло в Красноярске. Тогда на территории Покровки произошел взрыв, в результате чего погибли два человека в возрасте 57 лет, мужчина и женщина. Известно, что в одной из квартир находился эпицентр, а вторая просто располагалась по соседству. Расследование, которое проводилось в отношении застройщика, показало, что здание было построено незаконно, и снести его должны были еще три года назад.

Кроме того, в Ленобласти обсуждают меры по предотвращению утечек газа. Новый законопроект направлен на то, чтобы создать условия, способствующие увеличению уровню безопасности. Известно, что сейчас разрабатывается продукция, которая сможет контролировать потоки топливных углеводородных газов.