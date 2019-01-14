Массовая драка учеников 3 класса закончилась госпитализацией трех девочек в Москве

Массовая драка московских третьеклассников в учебном заведении закончилась срочной госпитализацией троих учеников в больницу.

Как сообщает РЕН ТВ, конфликт между учениками третьего класса в одной столичной школе стал причиной массовой драки между разъярёнными детьми. В результате три школьницы получили травмы и были срочно госпитализированы врачами в больницу. В ходе осмотра медики установили, что две девочки отделалась закрытыми травмами живота, а третья – черепно-мозговой травмой.

Не известно, на какой почве возник конфликт, а также кто стал зачинщиком столь яростного и совсем не детского побоища. Стоит отметить, что никого из педагогов также не оказалось рядом, чтобы предотвратить инцидент. Руководство учебного заведения не даёт никаких комментариев.

Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку для установления всех обстоятельств инцидента и виновников происшествия. Процессуальное решение следователи примут после окончания проверки.