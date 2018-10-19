Российские футболиста Павел Мамаев и Александр Кокорин останутся под стражей до суда

Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского районного суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболистам отказались изменить меру пресечения, они останутся в СИЗО до 8 апреля. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их подзащитных необходимо отпустить из-под стражи, а нападающий «Зенита» пожаловался на затягивание времени со стороны следствия. В свою очередь, следователи заявили, что мера пресечения соответствует характеристикам спортсменов и данным об их личности.

С задержания Александра Кокорина и Павла Мамаева прошло уже более четырёх месяцев. Всё это время спортсмены провели в СИЗО «Бутырка». 6 февраля Тверской суд ещё на два месяца продлил футболистам срок содержания под стражей, поскольку следователям не хватило времени, чтобы завершить все необходимые процедуры.

В ответ сторона защиты ожидаемо подала апелляцию, намереваясь добиться освобождения подзащитных и замены им меры пресечения. Впрочем, надежды на положительный исход даже у самих адвокатов было не много.

Сами футболисты лично на заседании не были и общались с присутствующими в зале посредством видеосвязи.

Первой слово взяла сторона защиты Кокорина, которая подготовила около 300 страниц ходатайства по делу. Адвокат нападающего «Зенита» предложил освободить подзащитного и его брата Кирилла под залог, подчеркнув, что необходимые средства на это у семьи футболиста имеются.

В свою очередь, адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик заявил, что в его распоряжении есть документы, которые свидетельствуют о незаконных действиях суда в отношении обвиняемых. Сам Александр Кокорин был предельно краток.

«Единственное, что хочу сказать: на предыдущем апелляционном заседании следствие попросило чуть-чуть времени до января. Сейчас уже март. Всё», — заявил футболист.

Решение Тверского суда по делу Кокорина и Мамаева было оставлено без изменений. Таким образом, все четыре его фигуранта гарантированно останутся в СИЗО как минимум до 6 апреля. При этом дальнейшая их судьба пока остаётся неясной. По завершении очередного двухмесячного срока заключения суд может продлить его ещё на два месяца, если сочтёт, что следствию необходимо дополнительное время для завершения предварительного расследования.

К 8 апреля фигуранты дела проведут в СИЗО уже 179 дней, что приравнивается к году заключения в колонии-поселении.