Мужчина, захвативший в Бангладеше самолет, задержан полицией во время штурма

Сегодня, 17:27 \\ Происшествия

Неизвестный требовал, чтобы ему дали поговорить с премьер-министром Бангладеша. Мужчина ворвался в самолет во время промежуточной посадки в городе Читтагонг.

Совсем недавно стало известно о том, что в Бангладеше был захвачен самолет, летевший в Дубай. Мужчина взял в заложники двух членов экипажа, а пассажирам и другим работникам самолета компании Biman Bangladesh Airlines он позволил выйти из салона. Неизвестный держал в заложниках двух человек и требовал разговора с премьером Бангладеша. Правоохранители организовали штурм самолета, чтобы обезвредить мужчину. Во время штурма неизвестный был задержан полицией. Теперь мужчина, захвативший самолет в Бангладеше, арестован. О мотивах и причинах, которые побудили его взять в заложники людей, он пока что не рассказал. По данным полиции, в инциденте никто не пострадал.

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Автор - Анна Пушкина
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