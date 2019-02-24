Мужчина, захвативший в Бангладеше самолет, задержан полицией во время штурма

Неизвестный требовал, чтобы ему дали поговорить с премьер-министром Бангладеша. Мужчина ворвался в самолет во время промежуточной посадки в городе Читтагонг.

Совсем недавно стало известно о том, что в Бангладеше был захвачен самолет, летевший в Дубай. Мужчина взял в заложники двух членов экипажа, а пассажирам и другим работникам самолета компании Biman Bangladesh Airlines он позволил выйти из салона. Неизвестный держал в заложниках двух человек и требовал разговора с премьером Бангладеша. Правоохранители организовали штурм самолета, чтобы обезвредить мужчину. Во время штурма неизвестный был задержан полицией. Теперь мужчина, захвативший самолет в Бангладеше, арестован. О мотивах и причинах, которые побудили его взять в заложники людей, он пока что не рассказал. По данным полиции, в инциденте никто не пострадал.