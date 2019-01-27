"Краснеют, но интересно": в Улан-Удэ сотрудники полиции на 23 февраля получили в подарок стриптиз

Сотрудники отделения полиции в Улан-Удэ очень «весело» отметили 23 февраля, вместе со стриптизершей. И вроде все были довольны, и все бы ничего, но после публикации видеозаписи в паблике «Омбудсмен полиции» во Вконтакте начались ужесточенные проверки.

Известно, что ролик был снят в пятницу утром, но неизвестно кто именно является его автором, поскольку на празднике присутствовал весь личный состав. Женщина, исполнявшая эротический танец, не является сотрудницей правоохранительных органов, ее пригласили в отделение в качестве «гостьи».

Данным делом занялось МВД по региону, в процессе проверки должно быть выяснено, кто именно нарушил служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам эти лица будут в обязательном порядке привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кстати, реакция сотрудников правоохранительных органов достаточно забавна, все они смеются, краснеют и закрывают руками глаза. Видимо, кто-то из коллег решил немного пошутить и даже разорился на стриптизершу.

Кстати говоря, это не единственный случай на 23 февраля. Например, сотрудников парка Горького тоже поздравили с праздником. Но когда руководство узнало об этом, то пообещало уволить всех причастных к данному происшествию. Видео с эротическим танцем двух девушек в окружении сосредоточенных мужчин опубликовал бывший арт-директор парка Михаил Ганнушкин на своей странице в социальной сети. Чем закончится вся эта ситуация, пока что неясно.