В ЮАР прогремел взрыв во время попытки кражи, погибли 18 человек

На шахте в ЮАР произошел взрыв метана, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщают местные власти. Согласно имеющейся на данный момент времени информации, в начале февраля группа из 42 человек проникла в шахту, намереваясь украсть оборудование, но произошло непредвиденное.

Емкость с метаном взорвалась именно тогда, когда люди находились внутри. Выбраться удалось только 20 людям, которые вытащили за собой еще двух. Спустя некоторое время была предпринята попытка спасения остальных, 6 воров направились в шахту, и на поверхность никто больше не вышел. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Также стоит отметить тот факт, что при взрыве в Африне тоже пострадали люди. Один человек погиб и еще десять получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ. По информации одного из изданий, взрыв произошел на оживленной городской улице, у властей есть несколько версий относительно того, кто является подрывателем.

Кроме того, в Москве был эвакуирован торговый центр «Крона», это связано с тем, что накануне появилась угроза взрыва. Об этом сообщают правоохранительные органы. Известно, что поступили анонимные сообщения о наличии взрывчатых устройств, специалисты прибыли на место и осматривают помещения.