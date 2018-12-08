Во Владивостоке моряки спасли собак с дрейфующей льдины

На днях во Владивостоке произошло необычное происшествие. Жители заметили, как порывы ветра и течение уносит собак в открытое море.

По всей видимости животные попали в опасную ситуацию из за ломки прибережного льда. Это произошло в связи с потеплением в крае. Процесс образования льда прекратился, происходит продвижка льда в районе трещин, которые затягиваются тонким льдом в ночное время, что может привести к печальным последствием днем, при плюсовой температуре.

Не остался равнодушным и пришел помощь собакам проходящий мимо портовый катер. Денис Казачков – капитан судна, заметил псов, когда они уже едва держались на льдине. Собак подняли на борт, отогрели, накормили и напоили.

Спустя некоторое время животных высадили в районе причала № 46 – районе Чуркинской переправы. Не исключено, что питомцы домашние. Жители города не теряют надежду на то, что найдутся старые, либо новые хозяева для дворняг.