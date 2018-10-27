Мужчина скончался около 2 недель назад, но конфликт между ритуальными службами помешал похоронной процессии.

В Самаре отчаявшаяся вдова привезла гроб с покойным мужем под здание правительства. На такой поступок ее толкнула война между двумя ритуальными службами – дешевой и «элитной». Женщина отказалась платить последней 50 тыс. рублей за похоронную процессию. Вдова обратилась в более дешевое ритуальное бюро, но из дорогостоящей службы на место похорон отправилась банда из 30 человек, которая не дала закопать тело мужчины.

Покойного мужа женщины, который мертв уже 2 недели, хотели похоронить на кладбище Рубежное. В новой ритуальной службе вдове пообещали все устроить за 8 тыс. рублей. Однако представители службы с дорогостоящими услугами захоронения выразили протест против копания могилы именно на этом кладбище. Усмирить незнакомцев бандитской внешности не смогла даже милиция. Отчаявшаяся вдова отправилась с гробом покойного мужа к правительству Самарской области.

Сейчас гроб с покойным мужчиной уже убрали от крыльца правительства. Самары. Как стало известно от губернатора области Дмитрия Азарова, отчаявшейся вдове окажут помощь в повторном захоронении мужа, а к зачинщикам беспорядков применят жесткие меры наказания. Мужчина будет похоронен завтра.