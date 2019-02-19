Названа причина смерти Карла Лагерфельда, а также комментарий российского историка моды Александра Васильева

Россиян с Карлом Лагерфельдом связывает больше чем просто мода. Об этом заявил российский и французский историк моды, телеведущий, почетный член Российской академии художеств Александр Васильев, комментируя смерть кутюрье.

«Хочу отметить, что Карл был дорог каждому россиянину тем, что был тесно связан семейными узами с Россией. Его родители ранее жили во Владивостоке. И в начале XX века руководили крупным молочным предприятием. Дом семьи Лагерфельд по сей день стоит во Владивостоке», — напомнил Васильев в беседе с НСН.

Историк моды рассказал, что семья кутюрье переехала в Германию, где он родился в 1933 году. Лишь в 1952-м Лагерфельд попал в Париж, будучи участником международного конкурса моды от журнала Vogue. Кроме Лагерфельда в конкурсе принимали участие Ив Сен-Лоран и Пако Рабан, впоследствии ставшие очень знаменитым в мире моды людьми.

По словам Васильева, Лагерфельд проработал в своей сфере 65 лет.

«Надо отметить, что трудолюбие позволило Лагерфельду руководить не только домом Chanel, который известен на весь мир, но и своим собственным брендом Karl Lagerfeld, брендами Chloé и Fendi. Он создал свой стиль в одежде — это хвост с черным бантом, большие очки», — заявил эксперт. Он также высказал уверенность в том, что хоть смерть модельера и ударит по продажам Chanel, зато вырастет в цене всё, что было сделано при его жизни.

Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет 19 февраля. Он был госпитализирован в ночь на понедельник, 18 февраля, а утром во вторник скончался. В конце января Карл Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции Chanel в Париже, чего не происходило с 1983 года.

Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы, сообщил французский журнал Public. Издание отмечает, что в последнее время модельер был очень ослаблен из-за состояния здоровья и высокого темпа работы.