В Китае уверенная в своей девственности женщина родила ребенка

Сегодня, 14:32 \\ Происшествия

В китайском городе Гуйан 20-летння страдающая от лишнего веса девушка, уверенная, что она девственница, внезапно родила малыша.

Удивительный случай произошел в городском округе Гуйан в провинции Гуйчжоу, где несколько дней назад в больницу с сильными болями в животе поступила женщина. Медики осмотрели пациентку и установили, что боли - это не что иное, как начавшиеся схватки. Как пишет британское издание «Daily Star», когда 20-летнюю роженицу отправили в родительное отделение, она начала протестовать и утверждать, что врачи ошиблись, так как она девственница и не может быть беременной. Девушка утверждала, что у нее никогда не было интимной близости с мужчиной, и она их не любит, так же как и секс. Когда ошарашенные медики предположили, что она могла «залететь» в пьяном угаре, китаянка разозлилась еще сильнее и отвергла эту версию, заявив, что она ненавидит спиртное и на него у нее аллергия.

Как позже вспомнил один из врачей, беременная требовала, чтобы они провели проверку на девственность. Однако позже роженицу удалось успокоить, и через пару часов при помощи кесарева сечения ребенок появился на свет. В теории, как предполагают специалисты, пациентка могла не заметить своего «интересного положения» из-за лишнего веса.

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Автор - Анна Андреева
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