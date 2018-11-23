"Кегли": Во Владивостоке водитель протаранил на тротуаре семью с ребенком

Под подозрением в совершении преступления остается 36-летний мужчина, который является владельцем автомобиля Volvo. Именно на нем водитель сбил трех человек.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Приморскому краю сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, который в понедельник был зафиксирован на территории административного центра. Согласно информации, которую предоставляет источник, там водитель иномарки шведского производителя Volvo протаранил на тротуаре семью с полуторагодовалым ребенком в районе улице 40 лет ВЛКСМ, дом 12.

На кадрах, которые запечатлели момент страшного ДТП, видно, как семья идет по тротуару, а после ее таранит водитель. Мужчину с ребенком сразу отбросило в сторону, а женщину пронесло под колесами. Мать и ребенка экстренно доставили в реанимацию, однако там же оба скончались. Теперь полицейские разыскивают 36-летнего жителя Владивостока, который может быть виновен в произошедшем.

ДТП активно стали обсуждать в сети. Пользователи пытаются понять, каким образом лихача занесло на тротуар, так что пешеходы были отброшены, "словно кегли". Некоторые даже предположили, что он мог быть под воздействием наркотических средств, другие же предполагают, что неисправность могла произойти с машиной. Официальной информации по данным утверждениям пока нет.