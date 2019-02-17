Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на шоу

Сегодня, 17:28 \\ Происшествия

Российский телеведущий ответил на критику пользователей по поводу инцидента на «Поле чудес». Леонид Якубович искренне удивился негативным комментариям и рассказал о гостеприимстве.

 

В Сети появился вирусный ролик, демонстрирующий гостей «Поля чудес», разбирающими продукты с барабана. На видео обрушился шквал критики и высмеиваний. Так, Леонид Якубович решил прокомментировать негодование интернет-пользователей.

По словам телеведущего, он вообще не понимает, почему эта тема так актуальна, ведь в стране происходит множество более важных событий. Якубович отметил, что в России есть такая традиция, как гостеприимство, свидетелями которой и стали зрители передачи. Удивившись прочитанному, ведущий сказал, что автор ролика написал «какую-то ерунду».

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Автор - Мария Ткаченко
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