Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на шоу

Российский телеведущий ответил на критику пользователей по поводу инцидента на «Поле чудес». Леонид Якубович искренне удивился негативным комментариям и рассказал о гостеприимстве.

В Сети появился вирусный ролик, демонстрирующий гостей «Поля чудес», разбирающими продукты с барабана. На видео обрушился шквал критики и высмеиваний. Так, Леонид Якубович решил прокомментировать негодование интернет-пользователей.

По словам телеведущего, он вообще не понимает, почему эта тема так актуальна, ведь в стране происходит множество более важных событий. Якубович отметил, что в России есть такая традиция, как гостеприимство, свидетелями которой и стали зрители передачи. Удивившись прочитанному, ведущий сказал, что автор ролика написал «какую-то ерунду».