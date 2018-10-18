Около 20 автомобилей столкнулись во время заезда гоночной серии NASCAR в США

Заезд американской гоночной серии NASCAR во Флориде закончился столкновением порядка двадцати гоночных автомобилей, мчавшихся на огромной скорости.

Как сообщает портал Usa Today, массовая авария произошла на гоночном этапе Daytona 500, который со стороны всегда отличается некоторой хаотичностью. Однако в этот раз один из водителей гоночного автомобиля совершил ошибку, жертвами которой оказались другие машины, став частью своеобразного «эффекта домино».

Как можно судить по кадрам с гоночного заезда, в момент аварии всю трассу заполнил густой серый дым, через который были видны лишь покарёженные автомобили и множество огненных искр. Однако устрашающее и впечатляющее зрелище оказалось не таким страшным для водителей. Сообщается, что всем участникам заезда удалось обойтись без серьёзных травм. Разбитые спорткары они покинули без помощи посторонних.

В результате аварии заезд был прерван, чтоб экипажи могли очистить гоночный трек от большого числа автомобильных обломков.