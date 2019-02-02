В зоне отчуждения в Чернобыле вспыхнул лесной пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения в минувшее воскресенье 17 февраля вспыхнул лесной пожар.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул в Дитятковском лесничестве и распространился на территорию в 5 гектар недалеко от населённого пункта Бычки. Информацию о происшествии ведомство опубликовало на своём официальном веб-сайте.

Согласно опубликованным данным, в качестве очага возгорания определена территория «Северной Пущи» - предприятия, находящегося в Дитятковском лесничестве. Сообщение о возгорании поступило в 16:40 (17:40 по московскому времени), при этом огонь шёл по низу. На тушение пожара были направлены 18 сотрудников пожарной службы и 3 единицы техники. В результате, только около 18:50 им удалось справиться с огнём.

Об опасных последствиях, которые могли возникнуть из-за пожара на заражённой радиацией месности, в настоящий момент нет никаких сообщений.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года, став одной из самых масштабных катастроф 20 века.