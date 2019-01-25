В результате взрыва гранаты на территории Индии 17 человек нуждаются в медицинской помощи

Сегодня, 19:24 \\ Происшествия

На севере Индии в учебном центре прогремел взрыв. Инцидент произошел в результате отсутствия соблюдения правил безопасности при использовании гранаты. Данную информацию сообщает информационное агентство IANS.

Общее количество пострадавших составляет семнадцать человек, шесть из них были в срочном порядке госпитализированы. Остальные одиннадцать, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, получают медицинскую помощь в местной больнице.

Стоит отметить тот факт, что на данный момент времени происшествие привело к очередному противостоянию местных жителей и представителей исполнительной власти. По факту инцидента ведется расследование.

Кроме того, взрыв прогремел на турецко-сирийской границе в районе провинции Килис. Как известно из официальных источников, три человека получили ранения. На данный момент времени никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

А в Бурятии в котельной дома взорвался газовый баллон, жильцы же эвакуировались самостоятельно, до того момента, как приехали пожарные подразделения. В результате инцидента была разрушена сама котельная на площади и наружная стена. Данную информацию сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Пострадавших, как известно, нет.

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Автор - Алевтина Сергеева
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