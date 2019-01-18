"День рождения все-таки будет": 14 февраля выпишут пострадавшего в Магнитогорске малыша Ваню Фокина

Сегодня, 13:51 \\ Происшествия

Уже завтра, 14 февраля, из больницы выпишут малыша, который пострадал во время взрыва в Магнитогорске. Об этом информирует нас пресс-служба Минздрава.

Напомним, что Ваню Фокина, которому на данный момент времени одиннадцать месяцев, спасли из-под завалов обрушившегося подъезда во время взрыва бытового газа. Известно, что ребенка в срочном порядке эвакуировали, его состояние было весьма тяжелым. Тогда у него обнаружили черепно-мозговую травму и серьезное обморожение конечностей.

Стоит отметить тот факт, что информацию о выписке Вани Фокина официально подтвердили в пресс-службе НИИ, а также отец пострадавшего мальчика Евгений Фокин. Ребенок провел под завалами 35 часов при температуре минус 25 градусов. Известно и то, что 16 февраля Ване должен исполниться год. В этот же день семья Фокиных планирует справить новоселье в новой квартире.

Лечением мальчика занимался знаменитый доктор Леонид Рошаль, который имеет неплохой опыт в спасении детей после ЧП. Команде доктора даже удалось спасти ногу Вани Фокина, не прибегая к ампутации, что могло плохо сказаться на самочувствии малыша.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

NI: Мужчину на 700 долларов оштрафовали за заклеенную камеру на микроволновке

 Когда о произошедшем узнали в ФБР, они тут же явились домой к 36-летнему жителю Джорджтауна и заявили, что тот поставил под угрозу национальную безопасность США.

Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы и образе невесты появилась на премии BAFTA

Кейт Миддлтон в нежном вечернем образе и любимых серьгах принцессы Дианы появилась на...

В Крыму двух дельфинов вынесло с водой из дельфинария из-за аварии

В Крыму из-за разгерметизации бассейна в дельфинарии «Акварель» в Алуште на улицу...

Пьеса через постель: Джигурда признался, как проходят репетиции с Волочковой

Волочкова не может отвязаться от настойчивых намёков Джигурды.

В США агрессивный аллигатор «взял в плен» женщину

В Соединённых Штатах заложницей огромной агрессивной рептилии стала жительницы Флориды,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ