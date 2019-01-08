В Белоруссии подросток устроил резню в школе

В Минской области школьник устроил резню в средней школе города Столбцы. Школьный учитель и один из учеников погибли.

Как сообщает МВД республики, в 08:05 утра в милицию поступило сообщение о нападении подростка с ножом на учеников средней школы Столбцов. На место происшествия немедленно выехала группа сотрудников правоохранительных органов с руководством областного УВД. В результате нападения школьника ножевые ранения получили трое учеников и педагог. Вскоре от полученных ранений учитель и один из учащихся скончались. Двух других несовершеннолетних врачи скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу и оказали всю необходимую помощь.

Нападавший скрылся с места преступления. Однако оперативно среагировавшие сотрудники правоохранительных органов объявили о введение плана «Сирена» в 6-ти районах области. В результате сотрудникам уголовного розыска и ОМОН удалось провести задержание подозреваемого в резне в школе подростка.

В настоящий момент в СК Белоруссии возбудили уголовное дело. Несовершеннолетнему вменяют убийства двух лиц. Следователи работают над выяснением всех обстоятельств происшествия и мотивов преступника. Председатель СК заявил, что лично проконтролирует расследование данного уголовного дела.