«Ваще огонь!»: Геенна Кемеровская разразилась на территории нескольких шахт

Настоящий ад разразился в угольных шахтах Кемеровской области. Несколько рабочих цехов неожиданно вспыхнули, пламя не могут локализовать до сих пор. На место очага приехали местные пожарные службы и МЧС.

По данным МЧС Кемеровской области, все цеха, до которых успело дойти пламя, были вовремя эвакуированы, обошлось без жертв. По поводу пострадавших не дано никакой информации на данный момент. Пожар локализован, но не потушен.

Причины пожара до сих пор не установлены. По предварительной версии очаг возгорания начался в одной из шахт, в которой загорелся уголь, впоследствии пожар начал перекидываться с огромной скоростью по всем территории здания.

Здание выгорела практически дотла.

«Ваще огонь!». Свидетели катастрофы сравнили увиденное с извержением крупного вулкана и даже в «воцарением преисподней». Геенна огненная. Зрелище впечатляло, конечно в контексте того, что не предстояло беспокоится о том, что кто-то пострадал. По неофициальной версии пострадавших нет, но пожарные службы так и не подтвердили данной информации.