В Германии запечатлели "танцующее" НЛО

В немецком городе Штутгарт местные жители зафиксировали на видеокамеру довольно странное явление. Очевидцы предположили, что «танцующими» шарами могли быть НЛО.

Светящиеся объекты, хаотично передвигающиеся по небу, были замечены вблизи линии электропередач. Очевидцы поспешили запечатлеть данное явление. Несмотря на плохое качество видеоролика, можно заметить светящиеся шары, не похожие на небесные тела.

Пользователи Сети предполагают, что это были именно представители неземного разума, использующие электроэнергию в своих целях. Более септические юзеры отметили, что увиденное явление демонстрирует образование шаровых молний.

В настоящее время учёные пытаются выявить источник возникновения светящихся шаров.