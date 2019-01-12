Оторвало руку гранатой: одного из участников шествия "желтых жилетов" увезли на скорой

Очередной протест «желтых жилетов» закончился травмой руки одного из шествующих. Отмечается, что этому французу оторвало гранатой кисть руки. После данного инцидента участника движения «желтых жилетов» увезли на скорой в больницу.

Известно, что граната со слезоточивым газом взорвалась у него в руках. Во время акции протеста около Национального собрания Франции полицейские начали бросать в толпу гранаты, а участники протеста подбирали их и перебрасывали обратно, в результате чего и произошло данное происшествие.

Также стоит отметить тот факт, что на улицах Парижа сотрудниками правоохранительных органов были задержаны десять человек. После того, как штурм Национального собрания не удался, толпа направилась в сторону бульвара Сен-Жермен по пути круша остановки для общественного транспорта. На данный момент времени, по имеющимся сведениям, около 64% французов продолжают высказываться в поддержку протеста, а это на 2% больше, нежели месяц назад.

Кроме того, взрыв прогремел на заводе «Спецсталь» в Колпино. Взорвалась, как отмечают очевидцы, труба высокого давления. Пострадавшим оказался машинист пресса, его увезли в тяжелом состоянии на скорой. Правда, данная информация не является официально подтвержденной.

А вот в Омской области предотвратили взрыв газа в одном из жилых домов. Оказалось, что в двух местах трубы была утечка газа. Об этом было сообщено в региональном УМВД. Утечка была вовремя ликвидирована, поскольку сотрудники правоохранительных органов проводили профилактические мероприятия по проверке жилых домов.