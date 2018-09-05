Трамп обвинил власти Калифорнии в разрушительном пожаре

Президент США пригрозил чиновникам финансовыми санкциями. Такое заявление он разместил на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп считает власти штата ответственными за лесные пожары, разрушающие целые города в Калифорнии. Он обвинил политиков в нецелевом использовании миллиардов долларов, которые страна выделяет на управление и защиту лесов. Политический лидер пообещал урезать финансирование, если местное правительство не исправит ситуацию в ближайшее время.

Подписчики поспешили раскритиковать президента за его резкие высказывания. Как отметил один из американцев, стихийное бедствие - не лучшее время для подобных разговоров. Другой комментатор отметил, что Калифорния приносит США огромную экономическую прибыль. Поэтому лишать его денег весьма нелогично.

Стоит отметить, что накануне Дональд Трамп объявил в Калифорнии чрезвычайное положение и распорядился выделить дополнительные средства на борьбу с пожаром Camp Fire. Напомним, он бушует в на севере региона с октября и несколько дней назад набрал невиданные обороты. Огонь уничтожил практически весь город Парадайс и привел к гибели 9 человек.