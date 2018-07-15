В Украине юные блогеры нашли «заброшенную» военную базу с абсолютно новыми танками

«Техника без пробега», - утверждают блогеры, показывая в своем видео пломбы и бирки на танках. Помимо новых военных машин, на базе также нашли большое количество старых, но отреставрированных советских танков.

Двое подростков ведут свой видеоблог на YouTube. Парни ходят по «заброшкам» и снимают свои находки на камеру. Под Харьковом они забрели на «заброшенную» военную базу. Оказалось, что заброшенным объект выглядит только на первый взгляд. На территории базы подростки нашли абсолютно новые танки и ряд старой советской военной техники, которая уже отреставрирована.

Подростки были удивлены своей находкой. Их впечатлило количество танков и другой военной техники. Примечательно, что готовые к бою машины никто не охранял, блогеры без проблем ходили по базе и даже лазили по танкам.

Автор видео заявил, что если его канал соберет 10 000 подписчиков, то он вернется на базу и «стрельнет» из этих танков. В комментариях пользователи пишут, что подростки случайно нашли секретный объект и им очень повезло, что их никто там не видел. Некоторые комментаторы уверенны в важности таких объектов, ведь совсем рядом территории ЛНР и ДНР, а Харькову «нужно чем-то защищаться».