Украина продаст на аукционе арестованное российское судно

Сегодня, 15:15 \\ Политика

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в конце марта. В настоящее время известно, что Украина планирует продать его на торгах, которых пройдут 7 ноября.

 Сообщается, что стартовая цена судна составляет 1 626 181 гривну или 69 тысяч долларов США. Об этом рассказало Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Рыболовецкое судно уйдет на аукционе с молотка, поскольку, как сообщили власти Украины, затраты на содержание и хранение «Норда» слишком велики, и страна не может себе этого позволить. Поэтому Кабинет министров вынес постановление, где указано, что судно должно быть реализовано.

Средства, вырученные от продажи, поступят на счет АРМА в государственном банке, где будут находиться до момента вынесения решения суда и вступления его в законную силу. Об этом заявил начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Гендиректор OpenMarket Виктор Вишнёв рассказал, что заявки можно подавать в течение 15 дней после начала торгов. Он рассчитывает, что продать «Норд» получится быстро, а новый собственник сразу сможет приступить к эксплуатации.

Напомним, российское судно было арестовано весной, а членам экипажа предъявлено обвинение в нарушении процедуры въезда на территорию Крыма. Кроме того, власти Украины утверждали, что рыбаки осуществляли незаконный улов рыбы. Отмечается, что всего двоим морякам удалось вернуться на родину, остальных продолжают держать в Киеве.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Путин подписал указ о зеркальных мерах на антироссийские санкции Украины

 Президент Российской Федерации не оставил без внимания меры, о которых ранее заявил Киев.

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Глава Росгвардии заявил, что хочет «пропустить» Навального через полиграф

 По мнению Виктора Золотова, уже грозившего превратить политика в «сочную отбивную»,...

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова...

Прошедший под Крымским мостом "Донбасс" укрепил флот Украины в Азовском море

 Крупный корабль морской охраны официально заступил на службу после ремонта. Об этом в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ