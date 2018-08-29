Украина продаст на аукционе арестованное российское судно

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в конце марта. В настоящее время известно, что Украина планирует продать его на торгах, которых пройдут 7 ноября.

Сообщается, что стартовая цена судна составляет 1 626 181 гривну или 69 тысяч долларов США. Об этом рассказало Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Рыболовецкое судно уйдет на аукционе с молотка, поскольку, как сообщили власти Украины, затраты на содержание и хранение «Норда» слишком велики, и страна не может себе этого позволить. Поэтому Кабинет министров вынес постановление, где указано, что судно должно быть реализовано.

Средства, вырученные от продажи, поступят на счет АРМА в государственном банке, где будут находиться до момента вынесения решения суда и вступления его в законную силу. Об этом заявил начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Гендиректор OpenMarket Виктор Вишнёв рассказал, что заявки можно подавать в течение 15 дней после начала торгов. Он рассчитывает, что продать «Норд» получится быстро, а новый собственник сразу сможет приступить к эксплуатации.

Напомним, российское судно было арестовано весной, а членам экипажа предъявлено обвинение в нарушении процедуры въезда на территорию Крыма. Кроме того, власти Украины утверждали, что рыбаки осуществляли незаконный улов рыбы. Отмечается, что всего двоим морякам удалось вернуться на родину, остальных продолжают держать в Киеве.