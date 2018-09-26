Власти Украины изъяли российский "Норд" в оплату содержания

Стоимостью корабля планируют покрыть услуги порта в Бердянске. Так 19 октября заявила пресс-служба подразделения украинской Генпрокуратуры по Крыму.

Власти Украины пришли к выводу, что арестованный "Норд" очень долго тратит бюджетные средства. Чтобы компенсировать расходы на содержания судна, прокуратура изъяла его передала Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами добытыми от преступлений. Этот шаг послужит оплатой сотрудникам морского порта.

Напомним, крымский сейнер "Норд" находится под арестом в Украине с 6 апреля текущего года. Экипаж обвинили в нарушении процедуры въезда на территорию Крыма и незаконной ловле рыбы. Долгое время капитана и моряков отказывались отпускать с российскими паспортами. Двум удалось вернуться на родину, а остальных держат в Киеве на территории российского посольства.