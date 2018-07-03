"Трамп допустил возможность": Кремле ответили на слова лидера США о Путине и отравлениях

Сегодня, 16:00 \\ Политика

Российский дипломат Дмитрий Песков ответил на высказывание президента США о том, связан ли Путин с отравлениями и убийствами. Как считает Песков, "Трамп допустил возможность", а к лингвистическим особенностям необходимо всегда относиться лояльно.

 Пресс-секретарь отметил, что каких бы то ни было обвинений в словах Дональда Трампа, сказанных в американском телешоу в адрес Владимира Путина, он не услышал. Кроме того, Песков уверенно заявил, что в отношении российского лидера вообще не может быть каких-либо обвинений, которые подкреплены обоснованными аргументами или прямыми доказательствами.

Дипломат добавил, что необходимо всегда принимать во внимание лингвистические особенности. «Другого ответа быть не могло», заявляет Песков. Пресс-секретарь особенно выделил, что у России нет и не может быть ничего общего с такими обвинениями.

Напомним, ранее стало известно, что глава США Дональд Трамп давал интервью на одном из американских телевизионных шоу. Журналистка задала вопрос, что думает лидер страны о возможном отношении Путина к отравлениям и заказным убийствам в области политики. Трамп дал очень уклончивый ответ: «Наверное». Однако особенно выделил это слово в своем ответе, подчеркивая неточность и вероятность данного факта.

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Автор - Евгения Чернобаб
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