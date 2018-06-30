"Наверное": Дональд Трамп высказал свое мнение относительно причастности Путина к убийствам и отравлениям

В своем интервью телеканалу CBC президент США рассказал, верит ли он в причастность лидера России Владимира Путина к заказным убийствам и отравлениям. Вопрос поступил от журналистки Лесли Стал.

У американского президента напрямую спросили о том, что он думает относительно возможной причастности российского главы к преступлениям в политической сфере. Это произошло на популярном телевизионном шоу 60 Minutes. Отмечается, что Дональд Трамп ответил довольно уклончиво в духе политиков. «Наверное, он причастен», - заявил лидер США. Однако тут же подчеркнул, выделив интонацией первое слово: «Наверное».

После этого заявления журналистка ответила, что Кремлю «не стоит этого делать», имея в виду, что не следует заниматься политическими заказными убийствами и отравлениями. С этим доводом Дональд Трамп поспешил согласиться. Как сказал сам лидер США, он проявил жесткость в общении с Путиным. На что представительница СМИ заявила, что он ни разу не позволил себе публичной грубости или резкости. Однако глава США отметил: «Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы». При этом американский президент рассказал, что доволен последней встречей с Владимиром Путиным. По его мнению, она была сложной, но получилась в итоге очень хорошей.