Порошенко назвал три украинских "бренда", от которых "корчит" Москву

Президент Украины заявил о том, какие, по его мнению, факторы раздражают Россию больше всего. В своем аккаунте в Twitter он указал, что к таковым относятся, среди прочих, Вооруженные силы.

Петр Порошенко рассказал, от чего «больше всего корчит» Москву. Он уверен, что к таковым украинским брендам, которые абсолютно не устраивают Кремль, относятся, кроме Вооруженных сил Украины, Национальная гвардия и автокефальная церковь. Причины, почему именно эти три «бренда» должны являться раздражающими факторами для России, Петр Порошенко не назвал. Он ограничился только их перечислением. Относительно автокефальной церкви президент Украины высказался более подробно. Он заявил, что Владимир Путин накануне даже собирал Совбез, чтобы решить вопрос о защите «их пятой колонны внутри Украины».

Интересно, что это заявление украинского главы стало поводом для смеха и шуток, которые появились у российских пользователей социальных сетей. Многие принялись иронизировать по этому поводу и добавлять в список еще некоторые варианты. Одни задались вопросом, почему же Петр Порошенко не назвал «Roshen». Другие говорили, что нужно заменить «бренда» на «бреда», тогда все будет правильно.

Напомним, ранее стало известно о том, что лидер Украины разрешил стрелять на Донбассе из всего, что только имеется. Он уверен, что ВСУ будет побеждать профессионализмом, а не потерями и «большой кровью». Президент отметил, что очень важным обстоятельством является сохранение жизни солдат.