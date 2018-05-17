Порошенко разрешил ВСУ стрелять в Донбассе из всего имеющегося оружия

По словам президента Украины, армия страны должна отказаться от «советских методов» ведения боя, при которых победа была обусловлена многочисленными потерями. Президент Петр Порошенко считает, что ВСУ должна побеждать профессионализмом, а не потерями и «большой кровью».

Петр Порошенко встретился с командирами ВСУ, Нацгвардии и Государственной погранслужбы. Президент приказал военным быть готовыми ко всему. По словам Порошенко, армия Украины должна готовиться к «обороне и наступлению». Президент Украины, который также является Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил страны, разрешил армии ВСУ давать «ответный огонь» и применять для этого все силы и средства, которые у нее имеются.

Петр Порошенко указал на то, что украинской армии нельзя «поддаваться провокациям». А если таковые все-таки случатся, то солдатам нужно стрелять в Донбассе из всего имеющегося оружия. Президент Украины также потребовал, чтобы ВСУ не сдала «ни одного лоскутка» территория страны. При этом Порошенко отмечает важность сохранения жизни солдат.

Президент Украины настаивает, чтобы теперь армия страны побеждала путем своего профессионализма и навыков, но не путем больших потерь и кровопролития солдат. Ранее стало известно, что Порошенко утвердил лозунг «Слава Украине» официальным приветствием. Теперь, после того как это решение утвердили в Верховной Раде, а потом его одобрил и сам президент, лозунг будет использоваться в армии и нацполиции.